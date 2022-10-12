МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы несколько растут в среду, при этом в последние 5 торговых сессий индексы в абсолютном большинстве случаем заканчивали дни снижением, свидетельствуют данные торгов. Байден признал, что США могут столкнуться с экономической рецессией

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 29299,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 10448,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 3599 пунктов.

За предыдущие пять торговых сессий NASDAQ упал на 6,7%, S&P 500 — на 5,3%, эти индексы закончили снижением все 5 сессий. Dow Jones же единственный за этот отрезок вырос в ходе одного из торговых дней — во вторник, однако с прошлой среды все же сократился на 3,5%.

Позднее в среду выйдет протокол сентябрьского заседания Федрезерва, который может дать дополнительную информацию относительно дальнейших действий регулятора.

Главным событием этой недели для инвесторов станут данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики ждут, что годовая инфляция в стране по итогам сентября замедлилась до 8,1% с 8,3% в августе.