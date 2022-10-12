МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером умеренно уменьшается, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистики по инфляции в стране. Золото подорожало на фоне ослабления доллара

По состоянию на 20.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 9,05 доллара, или на 0,54%, до 1 676,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,87%, до 18,927 доллара за унцию.

Позже в среду ожидается публикация протокола Федрезерва. Инвесторы надеются найти в документе подсказки о дальнейших шагах американского регулятора, которые, вероятно, будут предприняты в рамках борьбы с инфляцией.

Также рынки ожидают публикации в четверг статистики по годовой инфляции в США. Аналитики прогнозируют замедление показателя до 8,1% после 8,3% в августе, причем с начала года он не опускался ниже 7,5% при целевом уровне в 2%.

Повышенная инфляция заставляет ФРС США предпринимать жесткие монетарные шаги. По данным CME Group, 86% аналитиков ожидают повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых — четвертое повышение подряд такими темпами и шестое в этом году. Повышение ставки, как правило, поддерживает курс доллара, что негативно влияет на котировки золота.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,2%, до 113,45 пункта. Чем дороже доллар, тем меньше спрос на золото, так как этот драгоценный металл становится менее доступным для покупки в другой валюте.