МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов. Доллар подрос к евро перед публикацией данных об инфляции в США

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растёт на 0,16%, до 3 030,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 1 947,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index опускается на 1,16%, до 16 507 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 1,06%, до 2 179,13 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — повышается на 0,16%, до 6 658,2 пункта, японский Nikkei 225 опускается на 0,48%, до 26 269,5 пункта.

Внимание рынков всего мира направлено на отчет об инфляции в США, который может дать подсказку рынкам по поводу дальнейшей кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы. Эксперты прогнозируют замедление роста потребительских цен в стране в годовом выражении до 8,1% по итогам сентября после 8,3% месяцем ранее.

Инфляция в США по-прежнему остается заметно выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, и остаётся выше этой отметки с марта прошлого года.

"Ястребиная" реакция на данные может усилить давление на акции", — заявил агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Activ Trades Андерсон Алвиш (Anderson Alves).