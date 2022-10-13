МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается, рынки реагируют на статистические данные по инфляции в США, следует из данных торгов и комментария эксперта. Золото слабо дешевеет перед выходом статистики по США

По состоянию на 20.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,35 доллара, или на 0,08%, до 1 676,15 доллара за тройскую унцию. До публикации статистики золото показывало слабый рост, до 1682 долларов за унцию, а после выхода статданных цена на желтый металл опускалась ниже 1650 долларов за унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,19%, до 18,902 доллара за унцию.

Ранее в четверг стало известно, что потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% в августе при целевом показателе в 2%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовая инфляция замедлится до 8,1%. Только за сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%, в то время как прогнозировался рост лишь на 0,2%.

Инвесторы полагают, что слабое замедление инфляции скажется на монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 99,4% аналитиков ожидают повышение ключевой ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Как правило, повышение ставки поддерживает рост доходности гособлигаций США, что негативно влияет на котировки золота.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,954% с уровня прошлого закрытия в 3,902%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Президент GoldSeek.com Питер Спина (Peter Spina), чьи слова приводит портал MarketWatch, считает, что цена на золото снижается из-за "горячих данных по потребительской инфляции, которые теперь повышают вероятность того, что ФРС поднимет ставки на целый пункт на следующем заседании в ноябре", и отмечает, что данные "продолжают вредить золоту на фоне роста доходности гособлигаций".