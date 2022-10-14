МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Участие в торгах углеродными единицами добровольное, обязательный объем покупок и продаж для бизнеса устанавливаться не будет, рассказал РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В России запустили торги углеродными единицами

Национальная товарная биржа, входящая в группу Московской биржи, 26 сентября запустила торги углеродными единицами, уже заключены первые сделки.

"Что до планов по объему, то следует помнить, что участие в рынке углеродных единиц добровольное. Поэтому планов, по крайней мере у государства, на этот счет по определению нет. Однако соответствующие планы есть у российских компаний, которые намерены в грядущие десятилетия существенно снизить свой углеродный след", — сказал Эдельгериев.

Он пояснил, что торги углеродными единицами помогают компаниям, для которых сокращение выбросов на своем производстве обойдется слишком дорого или вовсе невозможно.

"В таких случаях имеет смысл заплатить за сокращение выбросов в другом месте, особенно где это можно сделать дешевле и в большем объеме. Так и появляется углеродный рынок: спрос предъявляет компания, которой сокращать выбросы дороже, а предложение обеспечивает компания, которой это делать дешевле. Вторая выполняет проект по сокращению выбросов парниковых газов, по итогам которого выпускаются углеродные единицы, и эти углеродные единицы продаются первой компании", — пояснил Эдельгериев.

"Все довольны: первая компания сократила свой углеродный след и заплатила за это меньше, а вторая компания получила деньги за свой климатический проект", — заключил он.

С 1 сентября в России начал функционировать реестр рынка углеродных единиц: участники могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки. Оператором реестра углеродных единиц распоряжением правительства назначена компания "Контур", действующая при поддержке Газпромбанка и Московской Биржи. В сентябре были зарегистрированы первые углеродные единицы в рамках реализации климатического проекта, а позднее прошли первые биржевые торги углеродными единицами на товарных аукционах, проводимых Национальной товарной биржей, входящей в группу Мосбиржи.