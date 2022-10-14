МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,32%, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 0,32%, до 1961,23 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 973,02 пункта.