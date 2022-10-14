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https://1prime.ru/Financial_market/20221014/838464676.html
Российский рынок акций растет в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,32%, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 0,32%, до 1961,23 пункта, индекс... ПРАЙМ, 14.10.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы растет на 0,32%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск рос на 0,32%, до 1961,23 пункта, индекс РТС — на 0,48%, до 973,02 пункта.