МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы снижается уже почти на 1% при давлении со стороны крепкого рубля, фактора пятницы и коррекции на зарубежных рынках, следует из данных торговой площадки. Новак рассказал, сколько лет нефть будет "доминировать"

Индекс Мосбиржи к 15.29 мск опускается на 0,93%, до 1936,93 пункта, долларовый индекс РТС — растёт на 0,94%, до 977,45 пункта.

При этом открыл торги основной индекс ростом — примерно на 0,5%. "Открывшись вверх, российский рынок быстро перешел к снижению, индекс Мосбиржи обновил минимум предыдущих двух сессий. Одним из негативных факторов для него выступает укрепление рубля. На старте наших торгов внешний фон был позитивным, но затем ухудшился: глобальные фондовые индикаторы умеренно откатились от дневных вершин, нефть также испытала коррекционную просадку", — пояснил Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Так, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 1,6%, до 93 долларов за баррель. А дополнительное деление на российские акции может оказывать фактор пятницы, увеличивший свою актуальность из-за внешнеполитической ситуации, и многие предпочитают воздерживаться от покупок или закрывают позиции в бумагах, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных, отмечает Бабин. "Мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 1930-1950 пунктов, с понижением до 1,5% по итогам дня", — прогнозирует Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

"Лидером падения среди относительно ликвидных бумаг выступают акции "Русала" (-3,4%). Их слабость связана с опасениями вероятного закрытия внутреннего рынка США для алюминия российского происхождения. Впрочем, сама алюминиевая компания полагает, что слухи на тему возможного введения санкций в ее отношении не соответствуют действительности", — отмечает Манжос. В лидерах снижения котировок пока также — акции "СПБ биржи" (-2,62%), "Яндекса" (-2,36%), ВТБ (-1,8%), "Лукойла" (-1,8%), "Роснефти" (-1,62%), "Новатэка" (-1,47%). Мосбиржа планирует расширять инфраструктуру в юанях

"Лучше рынка торгуются бумаги "Северстали" (+1,29%). Интерес к ним подогрела публикация операционных результатов металлургической компании… Вместе с тем, «Северсталь» сообщила о том, что не будет раскрывать текущие финансовые результаты", — добавил Манжос. Также лидерами роста стоимости становятся акции "Мечела" (+5,63%), МТС (+2,01%), "Распадской" (+1,7%), ТМК (+1,46%).