2022-10-14T16:33:16+03:00
2022-10-14T16:33:16+03:00
2022-10-14T16:33:16+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221014/838470302.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 октября
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Ожидаемые в понедельник, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 7:30
JPY
Япония — Объём... ПРАЙМ, 14.10.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|2,7%
|
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,6%
|
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь)
|-1,5
|-1
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Global Ports — ВОСА (выборы нового состава СД)
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|RUB
|Газпром — СД (изменения в инвестпрограмму на 2022, сделки с ВТБ и Сбером)
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|RUB
|Россети — СД (изм. в методике расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО ФСК ЕЭС в 2022, план работы СД ПАО ФСК ЕЭС на 2П2022 и 1П2023 и др. вопросы)
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|RUB
|Энел Россия — СД (вопрос о созыве повторного ВОСА /13.09.2022, в заочной форме, не сост. ввиду отсутствия кворума/)
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