МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) 2,7%  
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,6%  
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,8%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь) -1,5 -1
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Global Ports — ВОСА (выборы нового состава СД)    
  RUB Газпром — СД (изменения в инвестпрограмму на 2022, сделки с ВТБ и Сбером)    
  RUB Россети — СД (изм. в методике расчета и оценки выполнения КПЭ высших менеджеров ПАО ФСК ЕЭС в 2022, план работы СД ПАО ФСК ЕЭС на 2П2022 и 1П2023 и др. вопросы)    
  RUB Энел Россия — СД (вопрос о созыве повторного ВОСА /13.09.2022, в заочной форме, не сост. ввиду отсутствия кворума/)    