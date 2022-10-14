МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются в пределах 1,7%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,89% — до 29771,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,72%, до 10466,34 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,44%, до 3616,98 пункта.

Неделю индексы также, вероятно, завершат преимущественно в минусе: с понедельника NASDAQ уменьшился на 1,3%, S&P 500 — на 0,2%. В то же время Dow Jones вырос на 2,1%.

Главным событием недели для инвесторов стали данные о годовой инфляции в США, которая по итогам сентября замедлилась меньше ожиданий — до 8,2% с 8,3% месяцем ранее. После выхода статистики индексы в четверг открылись падением, однако затем перешли к заметному росту. По словам аналитиков, это могло быть связано с тем, что инвесторы ждут дальнейшего замедления инфляции за счет ужесточения монетарной политики ФРС.

Вместе с тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, оказался лучше ожиданий. По предварительной оценке, в октябре индекс вырос до максимума с апреля в 59,8 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. Прогнозировался рост лишь до 59 пунктов. Положительная статистика, однако, не смогла перевесить пятничный пессимизм на рынках.