МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером опускается примерно до 1650 долларов за унцию, за неделю снижается на 3,33%, так как рынки реагируют на статистику по инфляции в США, следует из данных торгов и комментария эксперта.

По состоянию на 18.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,2 доллара, или на 1,44%, до 1 652,8 доллара за тройскую унцию. С понедельника этот драгоценный метал подешевел на 3,33%. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,78%, до 18,203 доллара за унцию.

На этой неделе в четверг была опубликована статистика по годовой инфляции в США. Рост цен оказался сильнее, чем ожидалось — за сентябрь показатель составил 8,2% против 8,3% в августе, в то время как прогнозировалось замедление инфляции до 8,1%.

Инфляционные показатели находятся далеко от целевых 2%, установленных Федеральной резервной системой (ФРС) США. Инвесторы полагают, что для приведения инфляции к целевому уровню американский регулятор будет использовать жесткие монетарные методы. Так, согласно данным CME Group, 99,3% аналитиков закладывают повышение ФРС ключевой ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, хотя днем ранее такую вероятность допускали 80% аналитиков.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС США, так как те влияют на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,64%, до 113,08 пункта. Чем дороже американская валюта, тем недоступнее золото для покупки в другой валюте.

"Данные по инфляции были ужасны для желтого металла, поскольку они закрепили повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов в следующем месяце. Кроме того, поскольку инфляция кажется очень устойчивой, ФРС, возможно, будет вынуждена пойти дальше, чем ожидали рынки ранее", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).