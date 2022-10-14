МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы ростом, по итогам недели не показали единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12% — до 6858,79 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 5931,92 пункта, немецкий DAX — 0,67%, до 12437,81 пункта.

За неделю FTSE 100 снизился на 1,9%, CAC 40 вырос на 1,1%, DAX — на 1,3%.

Европейские индексы закрыли ростом второй день подряд после продолжительного снижения. Однако, по словам аналитиков, ситуация на рынках не изменилась, и в ближайшее время инвесторы не увидят стабильности.

"Я не считаю, что ралли означает что-то важное, потому что мало что изменилось. Я не думаю, что мы увидим какое-то направление или стабильность в ближайшее время", — сказала агентству Ассошиэйтед Пресс главный инвестиционный директор Defiance ETF Сильвия Яблонски (Sylvia Jablonski).