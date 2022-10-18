МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром слабо меняется, оставаясь вблизи отметки в 1 665 долларов за тройскую унцию, на рынке действуют разнонаправленные факторы, свидетельствуют данные торгов. Стоимость меди выросла на рисковых настроениях и ослаблении доллара

По состоянию на 7.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1 664,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,54%, до 18,82 доллара за унцию.

Мировые фондовые рынки склонны к росту в ходе торгов. Так, биржи США заметно выросли в понедельник, азиатские биржи следуют позитивной динамике в ходе торгов вторника. Для цены золота как актива-убежища это негативно.

С другой стороны, дешевеющий сейчас по отношению к другим основным мировым валютам доллар позитивен для спроса на золото, которое в этом случае становится более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В целом участники торгов проявляют осторожность в ожидании экономических прогнозов. Рынки практически единогласно ожидают повышения учётной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в ноябре прежними темпами — ещё на 0,75 процентного пункта. В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией в Великобритании, где ранее отменили почти все планируемые меры "поддержки" экономики страны, разработанные прежним министром финансов Квази Квартенгом.