МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером снижается на опасениях инвесторов о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет резко повышать ключевую ставку, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Золото дешевеет на статистике по инфляции в США

По состоянию на 20.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,1 доллара, или на 0,61%, до 1 653,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,78%, до 18,573 доллара за унцию.

Ранее стало известно, что инфляция в США по итогам сентября замедлилась до 8,2% в годовом выражении против 8,3% в августе. Инвесторы опасаются, что ФРС будет резко повышать ключевую ставку, чтобы привести инфляцию к целевому показателю в 2%. Так, по данным CME Group, 95,4% аналитиков закладывают повышение ставки в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых. Такими темпами ставка повышалась по итогам трех предыдущих заседаний.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС США, так как те влияют на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,05%, до 112,1 пункта. Чем дороже американская валюта, тем недоступнее золото для покупки в другой валюте.

"Относительная слабость золота, вероятно, объясняется все еще высокими и практически неизменными ожиданиями повышения ставок", — цитирует агентство Блумберг команду рыночных стратегов TD Securities.