МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин России в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 25 миллиардов рублей при спросе в 31,427 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 25 миллиардов рублей

Цена отсечения составила 83,4% к номиналу, средневзвешенная цена — также 83,4% к номиналу.

Ранее в среду Минфин России в полном объеме разместил ОФЗ серии 29021 на 25 миллиардов рублей.