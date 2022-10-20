МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Основные индексы США в среду снизились после двухдневного ралли. Резкий рост доходности казначейских облигаций до 14-летнего максимума на ожиданиях более значительного повышения процентных ставок умерил оптимизм участников фондового рынка, вызванный успешным началом сезона отчетности. Global Times: европейцы стали осознавать свою роль в стратегии США

Доходность 10-летней казначейской облигации Соединенных Штатов поднялась до самого высокого уровня с июля 2008 года на фоне резкого падения цены облигаций. Слабый отчет по жилищному строительству в США не смог удержать инвесторов от продажи облигаций.

Котировки Netflix подскочили после того, как в 3-м квартале компания привлекла 2,4 млн новых подписчиков по всему миру, что более чем в два раза превысило консенсус-прогноз. Также гигант потокового вещания ожидает, что к концу года число новых пользователей достигнет 4,5 млн.

По итогам торгов S&P 500 упал на 24,09 пункта, или 0,65%, до 3695,89 пункта, Nasdaq Composite упал на 89,45 пункта, или 0,82%, до 10684,07 пункта, Dow Jones Industrial Average упал на 84,73 пункта, или 0,28%, до 30439,07 пункта.

Руководители ФРС в своих публичных выступлениях в основном солидарны в том, что касается необходимости продолжать агрессивное повышение процентных ставок в целях борьбы с инфляцией. В среду президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари сказал, что спрос на рынке труда остается сильным, а базовое инфляционное давление, вероятно, пока не достигло своего пика. В США призвали предоставить России "достойное место в мире"

Обзор экономической активности ФРС, известный как Бежевая книга, показал, что число компаний, отмечающих ценовое давление, остается повышенным, хотя в отдельных округах наблюдается смягчение условий, в то время как рынок труда показал некоторые признаки охлаждения.

Ожидается, что центральный банк США повысить ставки на 75 б.п. четвертый раз подряд на своем заседании в ноябре.

Индекс жилищного строительства PHLX упал, добавив еще больше боли фондовым рынкам, пытающимся вырваться из многомесячного спада, при этом три основных индекса остаются глубоко на территории медвежьего рынка.

Бумаги Procter & Gamble Co и Travelers Companies Inc выросли в цене после того, как результаты компаний за 3-й квартал оказались лучше, чем ожидалось ранее.

Бумаги Tesla Inc прибавили 0,15% перед публикацией отчетности, которая должна была состояться после завершения регулярной сессии. При этом основное внимание уделяется слабости спроса, которая начинает оказывать влияние на автомобильную промышленность.