МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии прибавляет 1% после ощутимого падения накануне, но все еще не достиг 2 тысяч пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышается на 1,03%, до 1998,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,99%, до 1020,21 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии среды потерял 2,66%, опустившись до 1978,4 пункта, долларовый РТС — 2,84%, до 1010,24 пункта.