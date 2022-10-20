МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после выхода ряда финансовых отчетов компаний США, следует из данных торгов. Европейские фондовые индексы снизились после макростатистики из Германии

По состоянию на 13.12 по московскому времени фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,05%, до 30446 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,65%, до 11081,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3695 пункта.

Инвесторы внимательно следят за сезоном финансовой отчетности компаний за третий квартал. Так, недавно такие крупные компании, как Tesla и Alcoa, опубликовали свои результаты. Инвесторы оценили их так, что акции компаний дешевеют на предторгах на 6% и 9,8% соответственно.

Кроме того, по словам аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid), которые приводит портал Market Watch, ралли акций в начале недели прекратилось, доходность казначейских облигаций достигла многолетнего максимума, поскольку инвесторы снова сосредоточили свое внимание на центральных банках и на том, как быстро они будут повышать учётные ставки.

Подтверждением таких опасений стали заявления представителей Федеральной резервной системы, в частности, главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который вновь заявил, что ФРС, возможно, придется поднять учетную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция не прекратит ускорение.