Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются после выхода отчетности компаний
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг снижаются после выхода ряда финансовых отчетов компаний США, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.12 по московскому времени фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,05%, до 30446 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,65%, до 11081,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3695 пункта.
Инвесторы внимательно следят за сезоном финансовой отчетности компаний за третий квартал. Так, недавно такие крупные компании, как Tesla и Alcoa, опубликовали свои результаты. Инвесторы оценили их так, что акции компаний дешевеют на предторгах на 6% и 9,8% соответственно.
Кроме того, по словам аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid), которые приводит портал Market Watch, ралли акций в начале недели прекратилось, доходность казначейских облигаций достигла многолетнего максимума, поскольку инвесторы снова сосредоточили свое внимание на центральных банках и на том, как быстро они будут повышать учётные ставки.
Подтверждением таких опасений стали заявления представителей Федеральной резервной системы, в частности, главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, который вновь заявил, что ФРС, возможно, придется поднять учетную ставку выше 4,75%, если базовая инфляция не прекратит ускорение.
https://1prime.ru/Financial_market/20221020/838525715.html