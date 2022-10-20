МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 21 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 2,8% 3%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) -1,6% -0,3%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь) -5% -4,1%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) -5,4% -5%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) -1,6% -0,5%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) -3,1% 0,4%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,2%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (август) -2,5% 0,2%
16:10 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 610  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 769  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -39,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 259,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 94,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -164,1 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -31,3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -77,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -5,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 37,5 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Распадская — операционные результаты за 3кв2022    
  RUB РусГидро — СД (отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана за 2022)    