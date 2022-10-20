МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг выросли на 1% на фоне ослабления доллара США. Ранее в ходе сессии цены на золото опустились к 3-недельному минимуму на ожиданиях значительного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены на золото упали в ожидании ужесточения политики ФРС США

Около 15.47 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,8%, до 1641,69 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки упали к минимуму с конца сентября. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0,8%, до 1647,80 доллара за унцию.

"Мы по-прежнему полагаем, что, если процентная ставка продолжит повышаться такими же темпами, цены на золото в краткосрочной перспективе останутся под давлением", — отметил ДэвидМерег из High Ridge Futures.

"В центре внимания рынка остается процентная ставка ФРС и ожидания относительно темпов ее повышения", — добавил он.

После выхода данных США, указавших на более высокую, чем ожидалось, инфляцию в сентябре, многие ожидают, что ФРС на заседании в следующем месяце повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Повышение процентной ставки увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим фиксированного дохода.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе неожиданно снизилось, сигнализируя о сохранении дефицита предложения на рынке труда. Эти данные усилили ожидания повышения процентной ставки ФРС.

Индекс доллара снизился на 0,7% против корзины других основных валют, поддержав котировки золота. Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

Цены на золото также получили поддержку на фоне снижения европейских фондовых рынков после новостей о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уходит в отставку.

На рынках золота и серебра наблюдается умеренная повышательная коррекция после недавнего снижения, отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"Ослабление доллара и нефтяных цен говорит в пользу роста цен на (драгоценные) металлы", — добавил он.

Цены на серебро выросли на 2,3%, до 18,87 доллара за унцию, платина подорожала на 3,3%, до 913,18 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 4,1%, до 2081,89 доллара за унцию.