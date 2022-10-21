МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,4%, но все еще остается выше 2000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе стабильны в начале торгов пятницы

Индекс Мосбиржи к 10.10 по московскому времени снижался на 0,4%, до 2017,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1032,16 пункта.