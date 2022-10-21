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https://1prime.ru/Financial_market/20221021/838537772.html
Российский рынок акций на старте торгов снизился на 0,4 процента
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Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,4%, но все еще остается выше 2000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 21.10.2022
рынки, новости, мосбиржа, россия, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии снижается на 0,4%, но все еще остается выше 2000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.10 по московскому времени снижался на 0,4%, до 2017,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1032,16 пункта.