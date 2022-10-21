МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу укрепились, так как доллар США ослабевал. Дополнительную поддержку котировкам оказали сообщения о том, что у руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) нет единого мнения по вопросу дальнейших темпов повышения процентных ставок.

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Золото умеренно дешевеет перед заседанием ФРС

Около 15.33 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 1%. До 1644,38 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото прибавили 0,7%, до 1648,70 доллара.

"Внимание участников рынка привлекла статья WSJ, в которой говорится о темпах увеличения стоимости заимствований ФРС", — сказал Даниэль Гхали, стратег-аналитик TD Securities.

В WSJ сообщили о том, что руководители ФРС активно обсуждают целесообразность повышения ставок в ноябре на 75 базисных пунктов. Некоторые из них выразили желание вскоре замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.

Котировки золота чутко реагируют на колебания процентных ставок, так как повышение стоимости заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Ранее в пятницу цены на золото упали до самого низкого с конца сентября уровня, но затем компенсировали утраченные позиции.

После падения котировок покупки золота активизировались, отмечает Майкл Матусек из U.S. Global Investors.

Индекс доллара утратил завоеванные ранее позиции и снизился на 0,3%, что сделало золото более привлекательным для покупателей, использующих иные валюты.

Спрос на физическом рынке золота в Индии укрепился на этой неделе, так как некоторые участники рынка покупали этот металл на фоне падения цен на внутреннем рынке в преддверии ежегодных фестивалей.

"Спрос на физическое золото в Индии настолько силен, что он нивелирует отток металла из биржевых фондов (ETF)… Однако фестиваль Дивали начнется уже через несколько дней, и розничный спрос на золото, вероятно, будет ослабевать, а институциональные инвесторы продолжат продавать этот металл, а значит, цены на золото могут начать снижаться", — добавил Гхали.

Серебро на рынке спот прибавило в цене 1,3%, до 18,91 доллара за унцию, платина торговалась без изменений, по 913,50 доллара, а палладий снизился на 3,4%, до 1988,90 доллара, после падения более чем на 5% ранее.

 