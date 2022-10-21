МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу укрепились, так как доллар США ослабевал. Дополнительную поддержку котировкам оказали сообщения о том, что у руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) нет единого мнения по вопросу дальнейших темпов повышения процентных ставок. Золото умеренно дешевеет перед заседанием ФРС

Около 15.33 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 1%. До 1644,38 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото прибавили 0,7%, до 1648,70 доллара.

"Внимание участников рынка привлекла статья WSJ, в которой говорится о темпах увеличения стоимости заимствований ФРС", — сказал Даниэль Гхали, стратег-аналитик TD Securities.

В WSJ сообщили о том, что руководители ФРС активно обсуждают целесообразность повышения ставок в ноябре на 75 базисных пунктов. Некоторые из них выразили желание вскоре замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.

Котировки золота чутко реагируют на колебания процентных ставок, так как повышение стоимости заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Ранее в пятницу цены на золото упали до самого низкого с конца сентября уровня, но затем компенсировали утраченные позиции.

После падения котировок покупки золота активизировались, отмечает Майкл Матусек из U.S. Global Investors.

Индекс доллара утратил завоеванные ранее позиции и снизился на 0,3%, что сделало золото более привлекательным для покупателей, использующих иные валюты.

Спрос на физическом рынке золота в Индии укрепился на этой неделе, так как некоторые участники рынка покупали этот металл на фоне падения цен на внутреннем рынке в преддверии ежегодных фестивалей.

"Спрос на физическое золото в Индии настолько силен, что он нивелирует отток металла из биржевых фондов (ETF)… Однако фестиваль Дивали начнется уже через несколько дней, и розничный спрос на золото, вероятно, будет ослабевать, а институциональные инвесторы продолжат продавать этот металл, а значит, цены на золото могут начать снижаться", — добавил Гхали.

Серебро на рынке спот прибавило в цене 1,3%, до 18,91 доллара за унцию, платина торговалась без изменений, по 913,50 доллара, а палладий снизился на 3,4%, до 1988,90 доллара, после падения более чем на 5% ранее.