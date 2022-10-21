МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным биржевым индексам и курса рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Российские акции растут. Что им помогает?

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе снизятся на 0,5% и на 1% — до 2033 и 1040 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent останется около 93,3 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет более чем на 1 цент, до 0,973 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара подрастет на 13 копеек, до 61,42 рубля, евро упадет на 24 копейки, до 59,96 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Ключевыми факторами влияния на предстоящей неделе будут сигналы регуляторов, динамика цен на сырье, геополитические новости, сезон корпоративной отчетности в США, а также ключевые макроэкономические маркеры. Из важной статистики понедельника выделим предварительные индексы деловой активности PMI в секторе услуг и производстве еврозоны и США", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Во вторник инвесторы обратят внимание на выступление министра финансов США Джанет Йеллен, также 25 октября будут опубликованы октябрьские индексы делового климата IFO Германии и потребительского доверия в США от Conference Board, добавляет он. В среду ключевой будет статистика из Китая – оценка ВВП за сентябрь, а также данные по розничным продажам, объемам промпроизводства, безработице и торговому балансу.

"Также в середине недели участники торгов о обратят внимание на информацию из США – еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, продажи новостроек в сентябре. В четверг состоится заседание ЕЦБ по ставке, пройдет выступление главы регулятора Кристин Лагард. Европейский ЦБ готовится к еще одному повышению ставок на 75 б.п. Из статистики дня выделим оценку ВВП США за 3 квартал 2022 года, объём заказов на товары длительного пользования в сентябре, недельное число заявок на пособия по безработице", — уточнил эксперт.

Андрей Манько из РИА Рейтинга считает, что относительно уверенная статистика по занятости и промышленности, а также новости из Китая относительно карантинных мер будут формировать повышательный тренд в сырьевых товарах и особенно в нефти. По котировкам Brent он ожидает тестирование уровня 95 долларов за баррель. "Статистика по запасам может начать оказывать большее влияние на цены на черное золото, а ситуация с газом пока напротив стабилизируется", — добавил он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка обращает внимание, что согласно опросу Wall Street Journal, уже 63% экономистов склонны ждать рецессию в США в ближайшие 12 месяцев: эксперты также не верят в способность ФРС активно поднимать ставку, не вызвав при этом роста безработицы и спада деловой активности. Смешанный характер новостей с сезона корпоративной отчетности в США также не добавляет оптимизма.

"S&P500 так и не может отойти от минимумов года и закрепиться выше 3700 пунктов, настраивая на то, что и концовка октября будет сложной", — добавил эксперт.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что противоречивые сигналы от бизнеса и регуляторов не позволяют рынкам нащупать новый тренд. Он отмечает, что компании сообщают о сохраняющейся возможности повышать цены, а рынок труда остается весьма крепким, в то время как центральные банки продолжают повышать ставки. "В этих условиях риски неожиданных колебаний котировок постоянно растут, но значительный объем денежной позиции инвесторов пока вынуждает выкупать просадки", — заключил эксперт.

РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

Новостной фон для рубля в целом будет достаточно спокойным, рассчитывает Манько. "Российская валюта, подтвердит свою высокую сезонность на фоне октябрьского периода выплат налогов. Мы ожидаем снижения курса до 60,5 рубля за доллар, однако ниже круглого уровня 60 рублей курс не опустится", — добавляет он. Рубль завершил торги пятницы ростом к основным инвалютам

ЦБ РФ в пятницу проведет очередное заседание, на котором, скорее всего, сохранит процентную ставку на уровне 7,5% или снизит её на 0,25 процентного пункта в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Впрочем, решение регулятора вряд ли окажет значительное влияние на курс рубля, добавляет она.

Курс ожидается в коридоре 61–63 рубля за доллар, оценивает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global. "Хотя сальдо торгового баланса и сократилось в третьем квартале, и в октябре даже наблюдалось непродолжительное, но заметное ослабление рубля, сокращения чистого экспорта до 22 миллиардов долларов в месяц недостаточно, чтобы вывести рынок из равновесия", — добавляет он.

Краткосрочно динамика рубля будет определяться фактором налогового периода, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Его пик приходится на 25-е октября, и в начале недели курс может на время опуститься ниже 61 рубля за доллар. Тем не менее в пятницу налоговый период окончательно завершится – на этом фоне курс может закончить неделю вблизи 62 рублей", — оценивает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Ващенко предполагает, что рынок будет демонстрировать боковую динамику в диапазоне 1950–2050 пунктов по индексу Мосбиржи. "Больше шансов на продолжение роста у бумаг металлургического сегмента. Но явных отраслевых лидеров и аутсайдеров, скорее всего, не будет", — поясняет он.

"Индексы Мосбиржи и РТС пока не смогли закрепиться выше краткосрочных сопротивлений 2050 и 1040 пунктов соответственно, что указывает на нерешительность игроков на повышение в условиях складывающейся геополитической ситуации и предупреждает о необходимости с осторожностью подходить к покупкам", — полагает Кожухова.

Тем не менее, по ее мнению, на рынке пока также воздерживаются от масштабных продаж и проявляют интерес к отдельным именам, оставляя возможность краткосрочного повышения ближе к 2100 и 1100 пунктам при поступлении позитивных фундаментальных сигналов. Долларовому РТС также может помогать сильный рубль, считает эксперт.

"Индекс Мосбиржи большую часть торгов будет выше 2000 пунктов, при этом волатильность в отдельных бумагах будет на повышенном уровне. Несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции ритейлеров и банков, а хуже строительных компаний. Можно также ожидать дальнейшего роста стоимости облигаций, однако потенциал снижения доходностей уже почти исчерпан", — отметил Манько.

На следующей неделе Локтюхов ждет поступления объемных дивидендных выплат от ряда компаний ("Газпром", "Татнефть"), часть из этих средств может вернуться на рынки и подтолкнуть российские индексы к росту. Он надеется, что приток новых денег сможет поднять индекс Мосбиржи в зону 2150-2250 пунктов. "Ждем сохранения спроса на "фишки" финансового сектора, нефтянки и отдельных металлургов. Рассчитываем на покупки в акциях "Газпрома", после отсечки заметно отстающих от рынка", — прогнозирует он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"В конце недели ключевым событием в России будет решение ЦБ по ключевой ставке. По нашему мнению, регулятор может взять паузу и продолжить наблюдать за траекторией инфляции и ее отклонением от целевого значения. Пока же все идет без значимых отклонений, поэтому Центробанк, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Из экономической статистики дня выделим первую оценку ВВП Германии за 3К22, сентябрьские данные по расходам на личное потребление в США", — подмечает Бахтин. ЦБ может установить доходность по спецвкладам выше ключевой ставки

По мнению Григорьева, продолжающееся замедление инфляции по недельным данным в целом располагает к снижению ставки ЦБ на 25 базисных пунктов. Тем не менее, итоги заседания определятся, скорее, октябрьскими данными по инфляционным ожиданиям населения, которые будут опубликованы в ближайшие дни, считает эксперт.

"Вероятно, они продолжат расти, в связи с чем Банк России в октябре может оставить ставку на прежнем уровне. В целом такое решение будет иметь ограниченный эффект на динамику российских активов — для российского рынка акций наиболее важными останутся геополитические новости", — дополнил он.

Кожухова считает, что интересными для рынка могут быть на следующей неделе публикации операционных результатов "Ленты", "Норникеля", "Русагро", ТГК-1, Fix Price, United Medical Group и OKEY за третий квартал 2022 года, а финансовую отчетность должны представить ТГК-1, X5 Retail Group, "Русгидро", "Юнипро" и "Мосэнерго".