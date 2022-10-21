МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером растет, в центре внимания инвесторов остается политика, проводимая Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара США

По состоянию на 20.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 20,65 доллара, или на 1,26%, до 1 657,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 2,24%, до 19,108 доллара за унцию. С понедельника золото дорожает на 0,6%, серебро — на 4,3%.

Основное внимание инвесторов обращено к дальнейшей политике Федеральной резервной системы США. Пр данным CME Group, 89,7% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.

Некоторые инвесторы считают, что повышение ставки в ноябре станет пиком агрессивной политики ФРС, после которого американский регулятор будет принимать более мягкие монетарные решения.

Кроме того, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,74%, до 112,05 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что поддерживает цену на этот драгоценный металл.

"Золото вновь растет, поскольку растут ожидания, что следующее повышение ставки на 75 базисных пунктов будет последним", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).