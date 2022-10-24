МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером демонстрирует слабую динамику, увеличиваясь лишь на 0,1%, следует из данных торгов. На котировки этого драгоценного металла влияет доходность госбондов США и курс доллара.

По состоянию на 19.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,15 доллара, или на 0,1%, до 1 656,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,77%, до 19,212 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 4,209% с уровня прошлого закрытия в 4,212%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

С другой стороны, основное внимание рынков обращено к дальнейшим действиям Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 95% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Курс доллара чувствителен к действиям ФРС США. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 111,98 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем доступнее становится золото для покупки в другой валюте, что поддерживает цену на этот драгоценный металл.