МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника ростом в середине сезона финансовой отчетности компаний за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,64% — до 7013,99 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 6131,36 пункта, немецкий DAX — на 1,58%, до 12931,45 пункта.

На этой неделе инвесторы ожидают публикацию финансовых результатов за третий квартал таких компаний как HSBC Holdings plc, Heineken, UniCredit, Deutsche Bank и многих других.

Инвесторы надеются получить представление о положении компаний в условиях антироссийских санкций, высокой инфляции и рисках рецессии.

Кроме того, ранее в понедельник председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании (так называемого "Комитета 1922") Грэм Брейди заявил, что главой фракции стал бывший министр финансов Риши Сунак, он также займет пост премьера страны. Инвесторы оценивают и эту новость.