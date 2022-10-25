МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе основных торгов вторника уверенно растет при поддержке новости о начале поступления дивидендов от "Газпрома" и отсутствии резких геополитических новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Эксперт оценил долю краж денег через банкоматы в России

Индекс Мосбиржи к 15.21 мск растет на 1,71%, до 2099,46 пункта, и уже поднимался выше 2100 пунктов впервые с 23 сентября. Долларовый индекс РТС — на 1,59%, до 1079,52 пункта.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,01%, до 90,29 доллара за баррель.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" подмечает, что восходящей динамике российского рынка способствует информация о начале поступления дивидендов от "Газпрома" на счета инвесторов. "Это напрямую способствует росту котировок за счет реинвестирования данных средств в акции, что увеличивает спрос на них со стороны других участников, отыгрывающих этот фактор", — пояснил эксперт.

Дополнительным драйвером роста индекса Мосбиржи выступает ослабление рубля, происходящее в результате завершения налогового периода у экспортеров, пик которого приходится на сегодняшний день, добавил он.

"Внешний фон, сложившийся к середине торгов, можно охарактеризовать как умеренно-позитивный. Цены на нефть остаются стабильными, а мировые фондовые площадки преимущественно демонстрируют рост. Также присутствует внутренний позитив, связанный с корпоративными новостями", — отмечает Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Российский рынок чувствует себя неплохо ввиду того, что резко негативных новостей геополитической направленности не поступает, полагает Ксения Лапшина из ФГ "Финам". "Также наш рынок отчасти сохраняет независимость от событий на глобальных рынках, в частности, на западных. Инвесторы отыгрывают преимущественно корпоративные события и отчетности", — дополняет она.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости — акции "Сургутнефтегаза" (+4,25%), Сбербанка (+3,78%), ТМК (+3,13%), ВТБ (+2,27%), "Новатэка" (+1,91%).

"Ozon (+6,04%) реструктуризировал долг по конвертируемым облигациям на 750 миллионов долларов, владельцы более 75% выпуска облигаций поддержали реструктуризацию и отказались от права требовать досрочного погашения и конвертации. Эта новость поддержала бумаги Ozon", — обращает внимание Лапшина.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" обращает внимание, что согласно решению собрания акционеров "Газпрома" (+2,12%), на 24 октября установлена дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим. Другим зарегистрированным в реестре акционеров "Газпрома" лицам выплаты будут завершены 15 ноября.

В лидерах снижения цены — расписки "Ленты" (-0,2%).

Расписки X5 Group (-0,28%) росли на старте торгов на корпоративной отчетности, но растеряли все преимущество по ходу торгов. "Чистая прибыль X5 Group в третьем квартале 2022 года выросла на 16,7% за год, до 15,93 миллиарда рублей. EBITDA повысилась на 13,6%, до 47,526 миллиарда рублей. Выручка Х5 увеличилась на 19,2%, до 647,869 миллиарда рублей рублей", — уточняет Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Во вторник оптимизм на российских рынках сохраняется. Индексы Мосбиржи и РТС в плюсе. Индекс (Мосбиржи — ред.) продолжает двигаться в сторону следующего целевого диапазона 2100-2150 пунктов. Если импульс роста сохранится в течение дня, то этих уровней индекс может достигнуть уже до конца торговой сессии", — полагает Постоленко.

Он уточняет, что фундаментальные факторы в большей степени указывают на рост нефти марки Brent. "В пользу этого играют риски срыва поставок из России по мере приближения ввода эмбарго и установления "потолка" цен на российскую нефть со стороны ЕС. Также цены поддерживают ограничения от ОПЕК+. Тем не менее потенциальный рост сдерживают опасения инвесторов, связанные с риском усиления рецессии мировой экономики и, как следствие, закономерным снижением спроса на энергоносители", — прогнозирует он.

Лапшина обращает внимание, что главным событием недели станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 28 октября.