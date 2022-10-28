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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221028/838634871.html
Фондовые индексы Европы закрылись в основном ростом после статданных
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Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом после ряда статданных по Европе, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов британский... ПРАЙМ, 28.10.2022
рынки, новости, европа, индекс, фондовые индексы европы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом после ряда статданных по Европе, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37% — до 7047,67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,46%, до 6273,05 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 13243,33 пункта.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,8%.
Кроме того, ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом.