МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы преимущественно ростом после ряда статданных по Европе, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото снизилась после публикации статданных в США

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37% — до 7047,67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,46%, до 6273,05 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 13243,33 пункта.

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале вырос на 1,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 0,8%.

Кроме того, ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом.