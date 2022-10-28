МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" по согласованию с Банком России и участниками торгов перенесет дату перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета, говорится в сообщении торговой площадки. Эксперт оценил последствия разблокировки "СПБ биржей" части активов

"После консультаций с Банком России и участниками торгов, СПБ Биржа на несколько дней переносит дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов на торговые разделы этих субсчетов. Это связано с завершением процесса сверки остатков по ценным бумагам и завершением согласования процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов", — говорится в сообщении.

Площадка указывает, что дата, с которой участники торгов и их клиенты смогут заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг, будет сообщена дополнительно.