МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии прибавляет 0,2%, следует из данных Московской биржи. Credit Suisse оценил свои акции в 3,82 франка

Индекс Мосбиржи к 10.03 по московскому времени повышался на 0,21% — до 2172,27 пункта, индекс РТС снижался на 0,34%, до 1109,93 пункта.