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https://1prime.ru/Financial_market/20221031/838652058.html
Российский рынок акций на старте торгов повысился на 0,2 процента
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Российский рынок акций в начале торговой сессии прибавляет 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 по московскому времени повышался на 0,21% — до 2172,27... ПРАЙМ, 31.10.2022
рынки, новости, мосбиржа, рынок акций рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии прибавляет 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 по московскому времени повышался на 0,21% — до 2172,27 пункта, индекс РТС снижался на 0,34%, до 1109,93 пункта.