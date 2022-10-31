МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили последние торги октября преимущественно в "зеленой" зоне, следуя динамике на Уолл-стрит накануне, при этом среди отстающих оказались китайские индексы после выхода данных о снижении деловой активности в стране до позиции спада, свидетельствуют данные торгов. Число нефтяных и газовых буровых установок в США в октябре увеличилось

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,77%, до 2 893,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,38%, до 1 886,41 пункта; гонконгский Hang Seng Index сократился на 1,18%, до 14 687,02 пункта. Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,11%, до 2 293,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,15%, до 6 863,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,78%, до 27 587,46 пункта.

Фондовые рынки США закрыли торги пятницы значительным ростом, основные индексы прибавили более 2%. Такая динамика была связана с макростатистикой и корпоративной отчетностью. В частности, акции Apple подорожали на 7,6%.

Рынки обратили внимание и на макростатистику в самой Азии. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая снизился до 49,2 пункта с сентябрьских 50,1 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов говорит о спаде активности. Кроме того, промпроизводство в Японии в сентябре, по предварительной оценке, упало на 1,6% год к году, но розничные продажи выросли на 4,5% при прогнозе роста на 4,1%.

Также внимание всех рынков, в том числе и в Азии, обращено к заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 1-2 ноября. По данным CME Group, ФРС может повысить учётную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых. Также состоится пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла.

"Тон председателя ФРС Джерома Пауэлла будет важен… Инвесторы ожидают сигналы о росте беспокойства по поводу экономических условий вместо текущей решимости сдержать инфляцию", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).