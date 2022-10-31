МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX в пятницу упали примерно на 3% на фоне рекордно высокой добычи и прогнозов мягкой погоды до середины ноября. На фоне мягкой погоды спрос на газ для отопления помещений сокращается, что дает электроэнергетическим компаниям возможность более активно пополнять запасы, сообщает Reuters.

Цены падают, несмотря на возобновление работы СПГ-терминала в Мэриленде мощностью 0,8 млрд кубических футов в день.

На рынке по-прежнему ожидают возобновления эксплуатации СПГ-терминала Freeport, намеченного на середину ноября. Работа терминала была приостановлена 8 июня из-за взрыва.

Декабрьские фьючерсы на газ на NYMEX, которые с пятницы стали ближайшими, завершили торги понижением на 19,1 цента, или на 3,3%, по 5,684 доллара за млн БТЕ.

При этом ближайшие фьючерсы на природный газ в пятницу выросли примерно на 10%, так как ноябрьские фьючерсы завершили сессию четверга намного ниже уровней, на которых торговались декабрьские контракты.

По итогам недели цены на газ повысились примерно на 15% после падения на 23% за прошлую неделю. Контракты выросли по итогам первой из десяти последних недель.