МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В октябре темп роста потребительских цен в еврозоне превысил ожидания рынков и достиг нового максимума. База ценового давления при этом расширяется, что указывает на дальнейшее повышение ставок Европейского центрального банка, передает Reuters.

Согласно вышедшим в понедельник данным Eurostat, годовой темп инфляции еврозоне в октябре ускорился до 10,7% с 9,9% в сентябре. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали рост в октябре на 10,2%. В Германии, в Италии и во Франции темп инфляции превысил прогнозы.

Основным драйвером инфляции оставались цены на энергоносители, но ее также сильно поддержали цены на продовольствие и на импортные товары промышленного производства. Сфере услуг на этот раз сыграла второстепенную роль.

За последние три месяца ЕЦБ повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов и обещал продолжить ужесточение политики уже в декабре. Вместе с тем рынки начали ожидать замедления повышения ставок на фоне риска рецессии и отступления цен на газ от рекордных максимумов.

Тем не менее руководителей центрального банка, видимо, обеспокоены тем, что базовая инфляция, при расчете которой не учитываются волатильные цены на продовольственные товары и топливо, продолжает ускоряться, что указывает на расширение базы ценового давления и повышает риск укоренения высокой инфляции.

Годовой темп базовой инфляции в еврозоне в октябре ускорился до 6,4% с 6,0% в сентябре, а без учета алкогольных напитков и табачных изделия — до 5,0% с 4,8%.

На прошлой неделе, после того как президент ЕЦБ Кристин Лагард обрисовала мрачные перспективы экономики еврозоны, участники рынка несколько умерили ожидания повышения ставок, однако, когда вышел ряд данных, указывающих на сильную инфляцию, частично восстановили их.

Склонный к жесткой политике глава центрального банка Нидерландов Клаас Кнот также поспособствовал восстановлению ожиданий, сказав, что требуется еще намного более существенное ужесточение, причем на заседании в декабре ЕЦБ будет решать, повысить ставку на 50 или на 75 базисных пунктов.

Сейчас рынки ожидают, что ставка по депозитам, которая сейчас находится на 1,5%, в 2023 году достигнет пика чуть ниже уровня 2,9%. В прошлый четверг, после заседания ЕЦБ, они прогнозировали пик около 2,6%. Тем не менее прогноз пока ниже, чем был несколько недель назад, когда он составлял 3,2%.

Отчасти понижение прогноза обусловлено мнением экономистов, согласно которому еврозона будет находиться в рецессии до конца 1-го квартала 2023 года, а такой спад естественным образом обусловит замедление роста цен, что упростит задачу ЕЦБ.

Цены на газ хотя и остаются высокими, но уже далеки от максимумов конца лета, а это вселяет надежду на то, что Европа обойдется без российского газа легче, чем опасались многие.

Вместе с тем слабость евро усиливает ценовое давление, как и рост оплаты труда, который создает угрозу возникновения зарплатно-ценовой спирали, при которой победить инфляцию будет труднее.

Следующее заседание ЕЦБ запланировано на 15 декабря. Данные, которые будут выходить до того дня, а также сигналы ФРС могут повлиять на его решения сильнее, чем опубликованный в понедельник отчет по инфляции.