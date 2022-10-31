МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Доллар США вырос в понедельник, восстановив часть позиций, утраченных ранее в течение месяца. Это произошло в начале недели, насыщенной важными данными и заседаниями центральных банков, включая заседания Банка Англии и Федеральной резервной системы.

Как сообщает Reuters, в краткосрочной перспективе в центре внимания находятся предварительные данные по инфляции и по ВВП в еврозоне, а также подробности интервенции Министерства финансов Японии. Соответствующие отчеты будут опубликованы позднее в понедельник.

Пара евро/доллар упала на 0,5%, до 0,9919, пара фунт/доллар потеряла 0,56%, опустившись до 1,1549, а пара доллар США/японская иена выросла на 0,57%, до 148,2. Таким образом, доллар продолжает восстанавливаться после снижения ранее в течение месяца.

Доллар нацелился на месячное падение по итогам октября (первое падение с мая и лишь второе в этом году) на растущих ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система США на своем заседании, которое начинается во вторник, может подать сигнал о менее агрессивном понижении процентных ставок.

Однако в конце прошлой недели эта тема начала иссякать. "Видимо, рынки ожидали коррекции политики ФРС. Думаю, это было преждевременно с учетом устойчивости экономики и очень высокой инфляции", — сказала аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг.

В котировках уже учитывается некоторое замедление повышения ставок.

"ФРС должна подать явный сигнал о планах замедления повышения ставки и ее тон должен быть более осторожным в отношении необходимости дальнейшего ужесточения, чтобы спровоцировать еще одну волну снижения доллара на предстоящей неделе", — сказали аналитики MUFG.

Ожидается, что по результатам своего заседания в среду ФРС повысит ключевую процентную ставку еще на 75 базисных пунктов.

Клаас Кнот, член Управляющего совета ЕЦБ, заявил в воскресенье, что на своем заседании, которой состоится в декабре, центральный банк, вероятно, повысит ставку на 50 или на 75 пунктов.

Что касается других рынков, то китайский юань упал после выхода данных, показавших, что активность в производственном секторе Китая в октябре неожиданно сократилась под давлением ослабления внешнего спроса и локдаунов.

Пара доллар США/оффшорный юань выросла на 0,68%, до 7,31.

"В краткосрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего снижения юаня на фоне очевидной слабости экономики", — сказала экономист ING Ирис Пан. — Наряду с ростом числа заражений COVID и вероятностью локдаунов это означает, что оптимистично относиться к юаню становится все труднее".

В четверг состоится заседание Банка Англии, которому предшествовал волатильный период в британской политике и бюджетной сфере. В котировках почти полностью учитывается повышение ставки на 75 базисных пунктов.

Между тем Резервный банк Австралии (РБА) склоняется к более умеренной политике, и ожидается, что во вторник он повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, хотя инфляция в прошлом квартале достигла самого высокого уровня за 32 года.

Пара австралийский доллар/доллар США торгуется почти без изменений, по 0,6401.