МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. UniCredit немного повысил свой прогноз чистого процентного дохода за текущий год без учета России. Такое решение банк принял после того, как ЕЦБ изменил условия своих операций целевого долгосрочного рефинансирования (TLTRO), передает агентство Reuters.

Второй по величине банк Италии, который ранее прогнозировал чистый процентный доход за 2022 год исключая Россию в размере более 9,6 млрд евро, в понедельник заявил, что теперь ожидает данный показатель на уровне выше 9,7 млрд евро, включая годовые поступления от TLTRO в размере около 400 млн евро.