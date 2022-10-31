МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в последний день месяца после заметного их роста в пятницу, свидетельствуют данные торгов. В британской BP оценили последствия введения потолка цен на энергоресурсы

По состоянию на 14.27 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,25%, до 32818 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 11535 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 3898,75 пункта.

Фьючерсы на биржи США в понедельник снижаются после того, как в пятницу они подскочили на 2% и более. Такому оптимизму способствовал разгар сезона финансовой отчетности, когда некоторые компании отчитались позитивными для своей капитализации результатами за третий квартал.

Так, ростом чистой прибыли отчитались такие крупные компании, как Apple, Chevron и другие.

Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы США. Большинство аналитиков, опрошенных CME Group, полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.