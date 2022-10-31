МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть до конца года и в начале 2023 года будут получать поддержку со стороны сокращения добычи ОПЕК+ и санкций в отношении российских энергоносителей. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник результаты опроса, проведенного Reuters. Однако риски рецессии ограничивают пространство для роста цен.

Опрошенные Reuters 42 экономиста и аналитика прогнозируют, что средняя цена барреля нефти Brent в 2022 году составит 101,10 доллара США и снизится до 95,74 доллара в 2023 году. В сентябре респонденты ожидали, что показатель будет равен 100,45 доллара и 93,70 доллара соответственно.

Прогноз цен на нефть WTI был повышен до 96,23 доллара за баррель в 2022 году и 90,39 доллара в 2023 году с 95,73 доллара и 88,70 доллара, ожидавшихся в сентябре.

Консенсус-прогноз респондентов предполагает, что баррель нефти Brent во 2-м квартале 2023 года будет стоить 96,38 доллара против 98,01 доллара в 1-м квартале 2023 года. В 3-м же квартале следующего года цена барреля нефти Brent опустится до 94,70 доллара.

По словам аналитика UBS Джованни Стауново, недостаток капиталовложений в нефтегазовую промышленность, отказ ЕС от российской нефти, сокращение добычи ОПЕК+ и завершение реализации стратегических резервов странами ОЭСР будут способствовать сохранению дефицита предложения и повышательного давления на цены на нефть.

Некоторые респонденты предполагают, что российские энергоносители не исчезнут с экспортного рынка, однако их доля немного уменьшится из-за введенных ЕС санкций.

Как передает Reuters, ранее в этом месяце ОПЕК+ анонсировал крупнейшее с 2020 года сокращение добычи в условиях нехватки предложения на рынке. По мнению Международного энергетического агентства (IEA), этот шаг может подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

На фоне решения ОПЕК+ аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть Brent в 2022 году до 104 долларов за баррель, а в 2023 году — до 110 долларов.

Стремление США продолжить реализацию стратегических нефтяных резервов может привести к "ограниченному снижению цен на нефть с текущих уровней", добавил в Goldman Sachs.

Тем не менее "учитывая довольно мрачные перспективы мировой экономики и вероятность новых антиковидных локдаунов в Китае, активного роста спроса в 2023 году ждать не приходится", отметил Фрэнк Шалленбергер, глава исследовательского подразделения в LBBW.

С апреля ОПЕК четырежды понижала прогноз роста спроса на нефть в 2022 году. Также в картеле понизили аналогичный прогноз на 2023 год.

"Мы ожидаем краткосрочную и неглубокую рецессию в первой половине 2024 года, которая затруднит среднесрочные перспективы нефтяных рынков (которые, впрочем, будут довольно позитивными)", — считает Флоран Пеле, аналитик Societe Generale.