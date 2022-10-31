МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются, при этом октябрь могут завершить значительным ростом — от 4% до 14%, свидетельствуют данные торгов. СМИ: ФРС США может провести масштабное повышение процентных ставок

По состоянию на 16.51 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,5% — до 32698,32 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,22%, до 10966,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 3864,48 пункта.

А с начала месяца Dow Jones увеличился на 13,9%, NASDAQ — на 4,2%, S&P 500 — на 8,1%.

На этой неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов. Решения центробанка будут опубликованы в среду.

А в пятницу минтруда США обнародует данные по рынку труда. Согласно прогнозам, безработица в стране в октябре выросла до 3,6% с 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч после роста на 263 тысячи в сентябре.