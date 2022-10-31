МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Канадский доллар в понедельник ослаб против американского доллара, сдав часть позиций, захваченных в ходе текущего месяца на фоне падения цен на нефть и подготовки инвесторов к очередному масштабному повышению процентной ставки Федеральной резервной системой США на заседании 1-2 ноября.

Цена нефти (одной из основных статей канадского экспорта) снизилась после выхода более слабых, чем ожидалось, индикаторов активности в производственном секторе Китая, передает Reuters.

Котировки нефти WTI снизились на 1,5% до 86,57 доллара США за баррель, тогда как сам американский доллар укрепился против корзины других основных валют перед выходом на этой неделе ключевых экономических данных, а также решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Ожидается, что по результатам своего заседания в среду ФРС четвертый раз подряд поднимет ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом рынок полагает, что с вероятностью около 50% на декабрьском заседании ставка будет повышена всего на 50 базисных пунктов.

На прошлой неделе Банк Канады замедлил темп ужесточения своей денежно-кредитной политики, подняв ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 3,75%, а не на 75 б.п., как ранее. Во вторник управляющий Банка Канады Тифф Маклем должен выступить в комитете канадского сената.

Канадский доллар в понедельник торговался с понижением на 0,5%, по 1,3670 за доллар США, или по 73,15 американских цента. В ходе торгов канадский доллар достигал самой низкой отметки с прошлого вторника, 1,3685 за доллар США, однако октябрь нацелен завершить ростом на 1,1%.

Согласно данным, опубликованным в пятницу Комиссией по срочной биржевой торговле США, биржевые спекулянты сократили медвежьи ставки на канадский доллар: чистые короткие позиции снизились до 18 155 контрактов против 20 573 неделей ранее.

Доходность канадских гособлигаций в понедельник менялась неоднозначно. У 2-летних бумаг она выросла на 4,7 б.п. до 3,898%, а у 10-летних уменьшилась на 0,5 б.п. до 3,235%.