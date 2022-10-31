МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Как передает агентство Reuters, доллар США укрепился против большинства валют в понедельник, восстановив часть позиций, утраченных в течение месяца, на ожиданиях очередного большого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой, чье заседание состоится 1-2 ноября. Британский фунт, наоборот, снижается против доллара и евро, несмотря на то, что рынки ожидают от Банка Англии такого же повышения процентной ставки, как и от ФРС.

Широко ожидается, что ФРС в среду объявит о повышении ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов, до диапазона 3,75%-4,00%. Это станет уже четвертым подобным повышением ставки американского центрального банка.

"Перспектива еще одного повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС в среду и солидный (пусть и более слабый) пятничный отчет по рынку труда благоволят игрокам на повышение доллара", — отмечает Марк Чэндлер, валютный стратег-аналитик Bannockburn Global Forex, добавляя, что внутридневные индикаторы динамики доллара неоднозначны. Вероятно более устойчивое отступление доллара.

Пара доллар США/японская иена в понедельник выросла на 0,9% до 148,72. За октябрь пара выросла уже на 2,7% и нацелена завершить ростом третий месяц подряд.

Министерство финансов Японии сообщило в понедельник, что в октябре потратило на валютные интервенции для поддержки иены рекордную сумму 42,8 млрд долларов США. Предполагается, что интервенции проводились 21 октября, после резкого скачка пары доллар США/японская иена до 32-летнего максимума 151,94, а затем 24 октября.

Доллар также укрепился против франка. Пара доллар США/швейцарский франк поднялась на 0,7% до 1,0024.

Между тем индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины других валют, по итогам месяца может снизиться на 0,5%. Это станет первым падением с мая и лишь вторым с начала года. Давление на доллар оказывают ожидания в отношении того, что ФРС на своем заседании может подать сигнал о менее агрессивном понижении процентных ставок.

"Валютные рынки заняли выжидательную позицию перед заседанием Комитета по операциям на открытом рынке ФРС… после того как некоторые другие центральные банки перешли на более сбалансированный тон", — отмечает Сэми Чаар, главный экономист Lombard Odier.

"Вопрос заключается в том, последует ли их примеру ФРС, — размышляет он. — Разворота в сторону смягчения не будет, поскольку смягчать финансовые условия еще слишком рано, но будет ли предложено что-то более сбалансированное, вместо очередного сюрприза с более агрессивным ужесточением?"

Пара британский фунт/доллар США упала на 1% до 1,1484. На заседании в четверг Банк Англии, вероятно, поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов, однако аналитики отмечают устойчивое снижение долгосрочных ожиданий в отношении британской процентной ставки. Пара евро/британский фунт выросла на 0,3% до 0,8602.

Заместитель управляющего Банка Англии Бен Бродбент предположил недавно, что закладываемые в котировки ожидания инвесторов в отношении будущей цены заимствований могут нанести ущерб экономике, отметив, что Великобритания способна обеспечить "мягкую посадку", вернув инфляцию к целевому уровню без причинения значительного вреда реальной экономике.

Пара евро/доллар США упала на 0,8% до 0,9889. Евро едва отреагировал на выход в понедельник данных, показавших, что инфляция в еврозоне превысила ожидания и достигла нового рекордного максимума 10,7%.

Китайский юань упал после выхода в понедельник данных по активности в производственном секторе Китая в октябре. Активность неожиданно упала под давлением ослабления мирового спроса, а также ограничений на фоне новых вспышек COVID-19 внутри страны.

На момент написания статьи на оффшорных торгах пара доллар США/китайский юань торговалась по 7,325.

Между тем Резервный банк Австралии (РБА) склоняется к более умеренной политике, и ожидается, что во вторник он повысит ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, хотя инфляция в прошлом квартале достигла самого высокого уровня за 32 года.

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,6%, по 0,6375.

Против бразильского реала доллар США вырос на 2% после того, как бывший президент Луис Игнасио Лула да Силва с небольшим перевесом победил в президентской гонке текущего президента Жаира Болсонару.