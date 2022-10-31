МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника преимущественно ростом, по итогам октября все три индекса показали рост – на 3-9%, свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на газ упали ниже 1250 долларов за тысячу кубов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,66% — до 7094,53 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,1% — до 6266,77 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,08% — до 13253,74 пункта.

А за октябрь FTSE 100 увеличился на 2,97%, CAC 40 – на 8,75%, DAX – на 9,41%.

В понедельник трейдеры оценивали европейскую статистику. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось ускорение лишь до 10,1%. А рост ВВП валютного блока в третьем квартале, по первой оценке, ожидаемо замедлился до 2,1% в годовом выражении и до 0,2% в квартальном.

На этой неделе также пройдут заседания американского и британского центробанков. Аналитики закладывают повышение учетной ставки Федрезерва США на 75 базисных пунктов – до 3,75-4%, Банком Англии – также на 75 базисных пунктов – до 3%.