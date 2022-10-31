МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По сообщению Reuters, спрос на нефть и нефтепродукты в США в августе вырос до 20,6 млн баррелей в день, самого высокого уровня с июня, сообщили в пятницу в ежемесячном отчете Управления энергетической информации (EIA).

Спрос на бензин увеличился до 9.1 млн баррелей в день в июле, максимума с июня, сообщили в ведомстве.

Добыча нефти в США в июле выросла до 11,975 млн баррелей в день, это максимум с марта 2020 года.

Наиболее заметный рост добычи в июле отмечался в Техасе (+1,6%, до 5,096 млн баррелей в день), Нью-Мексико (+0,6%, до рекордного максимума 1,58 млн баррелей в день). В Северной Дакоте добыча снизилась на 0,5%, до 1,06 млн баррелей в день.

В Техасе добыча достигла максимума с апреля 2020 года, а в Северной Дакоте — минимума с мая.