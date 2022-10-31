МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в ноябре роста российского рынка акций по основным биржевым индексам и падения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Генсек ОПЕК спрогнозировал рецессию в Европе

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут в ноябре на 5,15%, до 2278 пунктов, и на 1,83%, до 1132 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent снизится на 0,5 доллара, до 91,8 доллара за баррель, курс евро на форексе слабо изменится к доллару, стоимость золота — около 1676 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,275% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 4,92 рубля, до 66,4 рубля, евро — на 3,15 рубля, до 64,03 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Перспектива фондовых рынков в ноябре выглядит скорее нейтральной, поскольку рост фондовых индексов в конце октября лишает рынки потенциала дальнейшего повышения, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Риски рецессии экономики США перестали негативно влиять на настроения инвесторов, однако, сохранение жесткой риторики ФРС США и высоких ставок по казначейским обязательствам не способствует росту привлекательности рынка акций, добавляет он.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" замечает, что на ноябрьском заседании ФРС может продолжить придерживаться жесткой риторики, что не добавит рынку позитива.

"В дальнейшем в течение месяца инвесторы будут особенно следить за риторикой представителей ФРС, а также за публикацией экономической статистики – в первую очередь октябрьских данных по инфляции и рынку труда в США. В целом потенциал к ослаблению спроса на рисковые активы в мире пока сохраняется, и индекс доллара может вновь вернуться к 113 пунктам в ноябре", — считает он.

"По итогам ноября рынки стран Запада, по нашему мнению, вряд ли могут сохранить растущую динамику – торможение мировой экономики в условиях высокой инфляции и энергокризиса, вызванных в значительной степени структурными ограничениями и геополитикой, а также повышение ключевых ставок не вполне оправдывают текущие их оценки (PE S&P 500 – 20х)", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"В связи с этим мы осторожно смотрим на рынок нефти. Текущий профицит предложения безусловно поддержит рынок. Однако угроза дальнейшего ослабления спроса выглядит вполне реальной, и не факт, что она сбалансируется действиями стран Запада по ограничению доступа российской нефти на мировых рынках", — замечает он.

Впрочем, в условиях меньшей гибкости предложения топлива на рынке нефти, как и рынках газа, все большее влияние могут играть погодные условия. Если погода будет мягкой, как это было в октябре, что пока можно считать более вероятным, Brent может опуститься чуть ниже текущих уровней, в зону 85-90 долларов за баррель. Если нет – способна вернуться в зону 100-110 долларов за баррель и даже пойти выше, считает эксперт. ОПЕК оценил потребность нефтяной отрасли в инвестициях

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В ноябре есть высокая вероятность развития рынка вверх, и ближайшим сопротивлением в индексе Мосбиржи выступает область 2200-2250 пунктов, отмечает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

В первой трети ноября 2022 – велика вероятность консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2200 пунктов, далее возможна попытка достичь уровня 2350 пунктов, после чего индекс может резко уйти вниз, полагает Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент".

Сохранение неблагоприятной внешней конъюнктуры, безусловно, будет негативно сказываться и на российском фондовом рынке, но вряд ли сильно – оценки большинства наших "голубых фишек" привлекательны, а по ряду из них находятся на стрессовых уровнях, отмечает Локтюхов.

"Однако уверенно говорить о росте рынка в ближайшее время сложно — все-таки ключевым сдерживающим восстановление фактором остается высокая степень экономической неопределенности. Мы опасаемся, что в ноябре она вряд ли существенно снизится, поэтому, хотя и ожидаем волн оживления спроса на ключевые "фишки", по итогам ноября оцениваем потенциал роста индекса Мосбиржи как умеренный: пока не видим оснований для закрепления индикатора выше 2300 пунктов", — добавляет он.

Динамика на фондовом рынке будет увязана с новостным фоном, также считает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

РУБЛЬ БУДЕТ СКЛОНЕН К СНИЖЕНИЮ

Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что по мере постепенного снижения экспорта и дальнейшего наращивания импорта рубль в ноябре, вероятно, будет тяготеть к ослаблению. Но он отмечает, что более выраженная негативная динамика возможна в декабре после вступления в силу эмбарго на морские поставки российской нефти.

"На этом фоне в ноябре курс доллара вряд ли сможет превысить 65 рублей за доллар, если покупки валюты в рамках бюджетного правила не будут неожиданно возобновлены. Принципиально важными для российского рынка останутся и геополитические новости. Существенное ухудшение геополитической ситуации способно вновь усилить давление на российский рынок акций, а опасения новых санкций могут вновь заставить инвесторов избавляться от валюты недружественных стран, что окажет временную поддержку рублю", — полагает эксперт.

Аникина из УК "Регион Эссет Менеджмент" полагает, что до конца 2022 года вероятно движение вверх с целью достижения диапазона 75-85 рублей за доллар США.

"Пара доллар-рубль в ноябре, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне 60-65 рублей за доллар. Равновесный уровень уже сформировался, и пока нет причин, которые бы разбалансировали спрос и предложение. Инфляция продолжает замедляться, спрос на валюту формируется исключительно запросами импортеров. Банк России поставил на паузу смягчение монетарной политики, а значит, доходность облигаций будет оставаться вблизи нынешних уровней, и высокий спрос на эти бумаги со стороны банков будет сохраняться", — прогнозирует Ващенко. Прибыль Positive Technologies по МСФО за девять месяцев выросла в 32 раза

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лидерами рынка могут выступить ранее перепроданные акции банковского IT-секторов, в первую очередь – бумаги Сбербанка и Ozon, полагает Зельцер.

Локтюхов по-прежнему исходит из того, что менее ликвидные бумаги, в первую очередь, внутренних секторов, а также дивидендные истории могут выглядеть лучше рынка.

"Среди последних мы рекомендуем обратить внимание на "Лукойл" и МТС. Из внутренних историй с более-менее ясными перспективами развития бизнеса выделяем транспортный сектор ("Совкомфлот", ДВМП, НМТП), отдельных представителей машиностроения ("Камаз") и финсектора (Мосбиржа, АФК "Система"). Также видим потенциал развития роста котировок акций строительных и ИТ-компаний", — отмечает эксперт.

Ващенко считает, что лидерами коррекции могут стать акции металлургических компаний: сильную перепроданность они уже отыграли, а впереди у них сложные времена. Лидерами роста могут стать акции потребительского сегмента, многие представители которого уже отчитались, и представили хорошие результаты за третий квартал, добавляет он.