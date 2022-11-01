МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Брокеры, согласно предписанию ЦБ РФ, с 1 ноября ограничат продажу недружественных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам таким образом, чтобы доля этих бумаг в портфеле инвестора не превышала 10%. А с 2023 года брокеры, согласно указанию Банка России, и вовсе прекратят продажу таких бумаг неопытным инвесторам. НАУФОР считает ограничение неквалифицированных инвесторов нецелесообразным

В сентябре регулятор предписал брокерам с 1 октября 2022 года не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.

Так, указывал ЦБ, с 1 ноября "порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%". А с 1 января 2023 года брокеры, согласно предписанию Банка России, должны будут приостанавливать исполнение "любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран".

Многие брокеры в России намеревались еще в октябре полностью запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги недружественных стран, так как они, в частности, не успевают настроить свои системы для постепенного сокращения доли иностранных бумаг в портфелях инвесторов. Так, Freedom Finance, БКС и "Тинькофф Инвестиции" с 1 октября полностью ограничили неквалифицированным инвесторам покупку ценных бумаг недружественных стран.

При этом "Финам", после технической паузы, с 24 октября вернул неквалифицированным инвесторам возможность покупки иностранных ценных бумаг, если их доля в инвестиционных портфелях на конец предыдущего дня не превышает разрешенной Банком России.

Предписание ЦБ направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки пострадали более пяти миллионов инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, пояснял ЦБ РФ.