МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Резервный банк Австралии во вторник повысил свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 9-летнего максимума 2,85%, и пересмотрел с повышением свой прогноз инфляции, заявив о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Как передает Reuters, по итогам ноябрьского заседания РБА сообщил, что, согласно его ожиданиям, годовая инфляция в Австралии достигнет пика в районе 8,0% против предыдущего прогноза 7,75%.

Участники рынка считали наиболее вероятным, что РБА повысит ставку на 25 базисных пунктов, поскольку центральный банк в октябре осуществил такое же повышение после серии повышений на 50 базисных пунктов. С мая РБА повысил ставку уже семь раз, в целом на 275 базисных пунктов.