Декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex вырос до 3,4362 доллара за фунт к 8.44 мск
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара перед итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает спрос на промышленный металл.
По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,68%, до 3,4362 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 1,32%, до 7 450 долларов, алюминия — выросла на 0,47%, до 2 222 долларов, цинка — уменьшилась на 4,41%, до 2 697 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 111,25 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.
Основное внимание рынков сосредоточено вокруг ноябрьского заседания Федрезерва, поскольку решения регулятора отражаются на курсе доллара. По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых.
При этом по поводу декабрьского заседания мнение экспертов разделилось: 48% аналитиков ждут ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, и почти 47% прогнозируют показатель на уровне в 4,5-4,75% годовых. Рынки будут ждать пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать подсказки о дальнейшей политике регулятора на фоне постепенного ослабления инфляции.
https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838665458.html