МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара перед итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США поддерживает спрос на промышленный металл. Доллар подешевел к мировым валютам перед решением ФРС США

По состоянию на 8.44 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,68%, до 3,4362 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 1,32%, до 7 450 долларов, алюминия — выросла на 0,47%, до 2 222 долларов, цинка — уменьшилась на 4,41%, до 2 697 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 111,25 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными при покупке в другой валюте.

Основное внимание рынков сосредоточено вокруг ноябрьского заседания Федрезерва, поскольку решения регулятора отражаются на курсе доллара. По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов — до 3,75-4% годовых.

При этом по поводу декабрьского заседания мнение экспертов разделилось: 48% аналитиков ждут ставку на уровне 4,25-4,5% годовых, и почти 47% прогнозируют показатель на уровне в 4,5-4,75% годовых. Рынки будут ждать пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать подсказки о дальнейшей политике регулятора на фоне постепенного ослабления инфляции.