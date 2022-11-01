МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо волатилен в ходе основных торгов вторника и показывает умеренный рост на 0,3% по индексу Мосбиржи, оставаясь под давлением крепкого рубля и пониженной активности инвесторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. В британской ВР не учитывают в своих доходах дивиденды от "Роснефти"

Индекс Мосбиржи к 15.39 мск растет на 0,3%, до 2173,11 пункта, долларовый индекс РТС — 0,54%, до 1117,7 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,86%, до 94,67 доллара за баррель.

"К середине торговой сессии индекс Мосбиржи подошел с нулевой динамикой. Второй день индекс колеблется в узком диапазоне 2160-2185 пунктов, дневная волатильность невысокая. После стремительного роста на 20% за последние три недели, очевидно, инвесторам и рынку требуется передышка. Новостной фон на отечественном рынке складывается скорее нейтральный", — поясняет Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что давление на индекс Мосбиржи продолжают оказывать активные попытки укрепления рубля. Курс доллара расчетами "завтра" торгуется у отметки 61,25 рубля, евро — у 60,97 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости — акции "Самолета" (+1,73), ЛСР (+1,39), "Яндекса" (+1,01), расписки Ozon (+2,69), VK (+2,21%), HeadHunter (+1,81%).

Лапшина уточняет, что в аутсайдерах TCS Group (-2,6%) после того, как вчера бывший глава банка Олег Тиньков сообщил о своем отказе от российского гражданства, а сегодня написал, что планирует отозвать бренд "Тинькофф" у российского банка. При этом представитель банка комментировал РИА Новости, что права на бренд "Тинькофф" полностью принадлежат "Тинькофф банку".

"Также проседают акции "Энел Россия" (-1,58%) после отчетности за 9 месяцев по МСФО. Продолжают корректироваться металлурги, которые ранее показывали опережающую динамику", — добавила она.

Также лидерами снижения стали пока стали — акции "Норникеля" (-0,94%), "Северстали" (-0,86%), "Русала" (-0,78%), ММК (-0,77%), НЛМК (-0,56%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Пока не видно драйверов, способных преодолеть у нас давление желающих зафиксировать прибыль на относительно высоких уровнях. Поэтому в случае ухудшения внешнего фона наш рынок может испытать достаточно глубокую коррекцию с первой целью 2130 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует Бабин.

Лапшина считает, что к концу сессии обстановка на рынке существенно не изменится.