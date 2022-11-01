МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ.Основные американские фондовые индексы открыли первые торги ноября ростом, однако перешли к снижению после выхода статистики деловой активности в промышленности США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара упал на оптимизме перед заседаниями ФРС США и Банка Англии

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,24%, до 32653,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 10971,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 3866,45 пункта. На открытии все три индекса росли.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре сократился до 50,2% с 50,9% в сентябре. Индикатор также по-прежнему остается на минимуме с мая 2020 года.

Также трейдеры находятся в ожидании заседания Федрезерва США. По данным CME Group, почти 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятором ещё на 0,75 процентного пункта.

Инвесторы также продолжают следить за сезоном отчетности. В частности, цены акций Uber подскакивают на 15% после того, как объявленная выручка компании по итогам прошлого квартала превзошла ожидания аналитиков. Кроме того, число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода выросло в годовом выражении на 14%, а валовая стоимость заказов — на 26%.