2022-11-01T17:51:28+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838676160.html
Канадская биржа остановила торги из-за технического сбоя
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Фондовая биржа канадского Торонто сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя. "TSX остановила торги всеми инструментами на всех торговых площадках", — говорится в... ПРАЙМ, 01.11.2022
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Фондовая биржа канадского Торонто сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя.
"TSX остановила торги всеми инструментами на всех торговых площадках", — говорится в релизе на сайте.
Биржа пояснила, что проблемы возникли с подключением при вводе заявок в "диапазоне символов M-S".
"Мы разбираемся в ситуации и представим дополнительные сведения как можно скорее", — сообщила биржа.