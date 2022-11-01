ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Фондовая биржа канадского Торонто сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя. Биржи США снижаются после выхода макростатистики

"TSX остановила торги всеми инструментами на всех торговых площадках", — говорится в релизе на сайте.

Биржа пояснила, что проблемы возникли с подключением при вводе заявок в "диапазоне символов M-S".

"Мы разбираемся в ситуации и представим дополнительные сведения как можно скорее", — сообщила биржа.