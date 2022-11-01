МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Uber Technologies Inc во вторник сделала прогноз операционной прибыли за 4-й квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит. Как сообщает агентство Reuters, компания рассчитывает на роста спрос на свои услуги, поскольку клиенты вновь стали активнее тратить деньги на путешествия, а также делает ставку на жесткий контроль расходов.

Поскольку различные города вновь открываются для туристов и туриндустрия переживает очередной подъем, потребители начинают активнее тратить деньги в сфере обслуживания, как заявил гендиректор Uber Дара Хосровшахи. По его словам, в течение предыдущих двух лет на фоне антиковидных ограничений деньги тратились преимущественно на базовые потребности.

"Мы видим дальнейшее развитие этих трендов в 4-м квартале, причем октябрь может стать лучшим в нашей истории месяцем как по показателю мобильности, так и по валовому объему заказов", — отметил он. Выручка в таксомоторном сегменте в 3-м квартале выросла на 73%.

Акции Uber подскочили на 13%. Следом за ними выросли бумаги таких конкурентов Uber, как Lyft Inc и DoorDash Inc.

Сервис заказа такси, столкнувшийся с нехваткой водителей в период восстановления после пандемии, заявил, что к настоящему времени число активных водителей вернулось к уровням сентября 2019 года, поскольку инфляция, достигшая многолетних максимумов, заставила многих искать источники дополнительного дохода.

Тем не менее Uber теперь стремится сократить прием на работу и ограничить расходы, чтобы продолжать демонстрировать прибыльный рост на фоне макроэкономической неопределенности. При этом Хосровшахи подчеркнул, что важно "ничего не принимать как должное".

Компания прогнозирует скорректированную EBITDA, показатель прибыльности, привлекающий повышенное внимание инвесторов, за 4-й квартал в диапазоне 600-630 млн долларов. Аналитики, согласно данным Refinitiv, ожидали его в размере 569,39 млн долларов.

Валовый объем бронирования, или общая долларовая стоимость услуг компании, как ожидается, вырастет на 23%-27% после роста на 26% за квартал по 30 сентября.

Выручка за 3-й квартал выросла на 72% до 8.34 млрд долларов, превысив среднюю оценку аналитиков в 8,12 млрд долларов.

Скорректированная EBITDA, показатель, очищенный от таких разовых статей, как компенсации сотрудникам в виде акций, составила 516 млн долларов против прогноза в 461,5 млн долларов.

Бизнес доставки продуктов питания вырос на 24% против 37% кварталом ранее: cудя по всему, потребители стали реже заказывать готовую еду на дом на фоне растущей инфляции.

Чистый убыток составил 1,21 млрд долларов, или 61 цент на акцию, против убытка в 2,42 млрд долларов, или 1,28 доллара на акцию, годом ранее.