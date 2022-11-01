ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Фондовая биржа канадского Торонто сообщила о возобновлении торгов после технического сбоя.

"Клиенты сейчас могут подключаться к сессиям оформления заявок", — сказано в релизе.

Биржа сообщила, что в утренние часы "технический сбой" лишил клиентов доступа к ее торговым площадкам.