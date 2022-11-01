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https://1prime.ru/Financial_market/20221101/838677074.html
Канадская биржа возобновила торги после технического сбоя
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Фондовая биржа канадского Торонто сообщила о возобновлении торгов после технического сбоя. "Клиенты сейчас могут подключаться к сессиям оформления заявок", — сказано в релизе... ПРАЙМ, 01.11.2022
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Фондовая биржа канадского Торонто сообщила о возобновлении торгов после технического сбоя.
"Клиенты сейчас могут подключаться к сессиям оформления заявок", — сказано в релизе.
Биржа сообщила, что в утренние часы "технический сбой" лишил клиентов доступа к ее торговым площадкам.